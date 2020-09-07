Ali Pilli: "26 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1811 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için tüm ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bakan Pilli, halkımızın da kendine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medyada gün içinde çıkan haberlere değinen Bakan Pilli, bakanlık tarafından verilen resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.



7 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1811

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen vakalar : 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :18

Yerel vakalar :4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 131.704

Toplam Vaka Sayısı: 437

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 283

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 150

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 105

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok