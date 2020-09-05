Ali Pilli: 26 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1395
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen vakalar : 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :11
Yerel vakalar :8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 128.591
Toplam Vaka Sayısı: 397
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 278
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 115
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 73
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok