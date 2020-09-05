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Ali Pilli: 26 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 1395 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

05 Eylül 2020 Cumartesi 20:26
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Ali Pilli: 26 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1395

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen vakalar : 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :11

Yerel vakalar :8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 128.591

Toplam Vaka Sayısı: 397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 278

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 115   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 73   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 05.09.2020 21:41
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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