Ali Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.
5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar : 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :1
Yerel vakalar : 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 176.548
Toplam Vaka Sayısı: 775
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 728
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 43
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 31
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 1