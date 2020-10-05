Ali Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.



Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar : 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :1

Yerel vakalar : 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 176.548

Toplam Vaka Sayısı: 775

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 728

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 1