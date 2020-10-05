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Ali Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 2069 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:38
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Ali Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. 


Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3   

Ülke dışından gelen vakalar : 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :1

Yerel vakalar :  1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 176.548  

Toplam Vaka Sayısı: 775 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 728 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 43 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 31  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : 1

Son Güncelleme: 05.10.2020 18:40
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