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Ali Pilli, 3 tır aşı, ilaç ve tıbbi malzemeyi teslim alacak!

Ülkemize korona virüsle mücadele kapsamında yardım gelmeye devam ediyor. Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı.  

19 Temmuz 2020 Pazar 11:24
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Ali Pilli, 3 tır aşı, ilaç ve tıbbi malzemeyi teslim alacak!

Ülkemize korona virüsle mücadele kapsamında yardım gelmeye devam ediyor.

Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı.  

Sağlık Bakanı Ali Pilli, saat 12.00’da Lefkoşa Fuar alanında malzemelerin teslim alacak.

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