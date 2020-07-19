Ali Pilli, 3 tır aşı, ilaç ve tıbbi malzemeyi teslim alacak!

Ülkemize korona virüsle mücadele kapsamında yardım gelmeye devam ediyor.
Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, saat 12.00’da Lefkoşa Fuar alanında malzemelerin teslim alacak.
Ülkemize korona virüsle mücadele kapsamında yardım gelmeye devam ediyor. Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı.
Ülkemize korona virüsle mücadele kapsamında yardım gelmeye devam ediyor.
Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, saat 12.00’da Lefkoşa Fuar alanında malzemelerin teslim alacak.