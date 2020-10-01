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Ali Pilli : 4 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi"

01 Ekim 2020 Perşembe 17:50
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Ali Pilli : 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1576 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını , 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi. 

1 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1576

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4   

Ülke dışından gelen vakalar :1  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2 

Yerel vakalar :  1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:22 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 170.621     

Toplam Vaka Sayısı: 761

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 669  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 88  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 19      

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 69  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı :Yok

Son Güncelleme: 01.10.2020 18:05
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