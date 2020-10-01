Ali Pilli : 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1576 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını , 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.
1 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1576
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar :1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2
Yerel vakalar : 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:22
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 170.621
Toplam Vaka Sayısı: 761
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 669
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 88
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 19
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 69
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı :Yok