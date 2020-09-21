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Ali Pilli: 4 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: "Toplam 1485 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi "

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:31
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Ali Pilli: 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 22  kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir kişinin servise alınarak tedavisinin devam ettiğini kaydetti. 

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. 

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. 

21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar : Yok 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :4 

Yerel vakalar :Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:22 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 157.391  

Toplam Vaka Sayısı : 704

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 450

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 252  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 34 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 216

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Son Güncelleme: 21.09.2020 19:54
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