Ali Pilli: 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir kişinin servise alınarak tedavisinin devam ettiğini kaydetti.
Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.
Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.
21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar : Yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :4
Yerel vakalar :Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:22
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 157.391
Toplam Vaka Sayısı : 704
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 450
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 252
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 34
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 216
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2