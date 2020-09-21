Ali Pilli: 4 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastalardan bir kişinin servise alınarak tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.

21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar : Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :4

Yerel vakalar :Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 157.391

Toplam Vaka Sayısı : 704

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 450

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 252

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 34

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 216

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2