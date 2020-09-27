Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
27 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 779
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar : 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2
Yerel vakalar :2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı :164.817
Toplam Vaka Sayısı: 746
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 587
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 128
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok