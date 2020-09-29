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Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi"

29 Eylül 2020 Salı 19:11
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Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

29 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1170

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 167.580   

Toplam Vaka Sayısı- 757

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 625 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29     

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 99

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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