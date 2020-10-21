Ali Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.
21 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1476
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar - 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 204.706
Toplam Vaka Sayısı- 871
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 795
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 71
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok