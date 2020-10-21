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Ali Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1476 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi " 

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:00
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Ali Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.


21 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1476

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 204.706 

Toplam Vaka Sayısı- 871 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 795 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 71 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 21.10.2020 19:02
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