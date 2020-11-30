Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1593 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı" 

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:42
949 Okunma
Ali Pilli : 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti. 

30 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 

Ülke dışından gelen vakalar -  4 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  1  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 265.005 

Toplam Vaka Sayısı- 1108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1023 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 80 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 65 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar
Kredi kartı çalmakla suçlanıyorlar
Halkın Partisi’nde kritik toplantı başladı
Halkın Partisi’nde kritik toplantı başladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim