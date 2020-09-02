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Ali Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi "

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:15
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Ali Pilli: 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1724 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 123.991     

Toplam Vaka Sayısı: 344  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 258

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 82 

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 58   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 02.09.2020 19:51
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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