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Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 965  test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi, yoğun bakımda tedavi gören hasta servise alındı. " 

26 Eylül 2020 Cumartesi 20:12
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Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti. 


Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 965

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6  

Ülke dışından gelen vakalar : 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :3

Yerel vakalar :1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:32 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 164.038   

Toplam Vaka Sayısı: 741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 577

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 160

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 26    

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 134

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 26.09.2020 20:15
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