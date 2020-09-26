Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.



Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 965

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar : 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :3

Yerel vakalar :1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:32

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 164.038

Toplam Vaka Sayısı: 741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 577

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 160

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 134

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok