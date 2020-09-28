Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1593 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
28 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar : 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :1
Yerel vakalar :1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:17
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 166.410
Toplam Vaka Sayısı: 752
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 604
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 144
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:32
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 112
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok