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Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1593 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:16
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Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1593  test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"


Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

28 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar : 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :1

Yerel vakalar :1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:17

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 166.410 

Toplam Vaka Sayısı: 752

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 604

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 144

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:32   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 112

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 28.09.2020 19:19
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