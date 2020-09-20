Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.
20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar : 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :5
Yerel vakalar : Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:29
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 155.906
Toplam Vaka Sayısı: 700
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 428
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 222
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3