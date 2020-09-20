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Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1550 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi "

20 Eylül 2020 Pazar 19:05
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Ali Pilli : 6 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. 

20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar : 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :5 

Yerel vakalar : Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:29 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 155.906  

Toplam Vaka Sayısı: 700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 268  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Son Güncelleme: 20.09.2020 19:10
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