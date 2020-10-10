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Ali Pilli : 6'sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1234 test yapıldı, 6'sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi"

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:41
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Ali Pilli : 6'sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1234 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 6 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1234

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar :  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :1

Yerel vakalar : 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 187.372

Toplam Vaka Sayısı: 807

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 756 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 47

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 35

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Son Güncelleme: 10.10.2020 18:44
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