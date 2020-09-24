Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme

Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi, 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı "

24 Eylül 2020 Perşembe 18:57
2370 Okunma
Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1866 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören bir vakanın servise alındığını kaydetti. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi. 

24 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7  

Ülke dışından gelen vakalar : 3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2

Yerel vakalar :2 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 162.027    

Toplam Vaka Sayısı: 732  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 521 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 207  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 172 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1  

Son Güncelleme: 24.09.2020 19:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi-Sen'den grev kararı
Vergi-Sen'den grev kararı
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Özersay: “Türkiye-KKTC ilişkileri, Akıncı döneminde 10 yıl geriye gitti”
Özersay: “Türkiye-KKTC ilişkileri, Akıncı döneminde 10 yıl geriye gitti”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim