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Ali Pilli : 7 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1001 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

11 Ekim 2020 Pazar 18:17
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Ali Pilli : 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1001 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını , 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini ,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, sabah saatleri itibariyle sandıkta oy kullanan tüm vatandaşların kuralllara uyduğunu gözlemlediğini, gün içerisinde oy kullanılan yerlere giderek bizzat incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde bir seçime gittigimize işaret eden Bakan Pilli, sağlığın önceliğimiz olduğunu, vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde kurallarına uyduğunu, bu konuda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini kaydetti.

11 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7  

Ülke dışından gelen vakalar -  6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 188.373

Toplam Vaka Sayısı- 814

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 764  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 46

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

Son Güncelleme: 11.10.2020 18:20
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