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Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1386 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı,13 kişi taburcu edildi " 

11 Aralık 2020 Cuma 18:26
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Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 282.677

Toplam Vaka Sayısı: 1242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1108

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 101

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Son Güncelleme: 11.12.2020 19:36
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