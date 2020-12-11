Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 282.677

Toplam Vaka Sayısı: 1242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1108

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 101

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1