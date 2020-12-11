Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok
Yerel Vaka Sayısı: 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 282.677
Toplam Vaka Sayısı: 1242
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1108
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 101
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1