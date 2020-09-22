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Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi "

22 Eylül 2020 Salı 19:36
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Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

22 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1447 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar : 2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 2 

Yerel vakalar :3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:18 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 158.838   

Toplam Vaka Sayısı: 711 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 468 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 27  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 210 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Son Güncelleme: 22.09.2020 19:39
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