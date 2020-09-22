Ali Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.
22 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1447
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar : 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar : 2
Yerel vakalar :3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:18
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 158.838
Toplam Vaka Sayısı: 711
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 468
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı : 27
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 210
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2