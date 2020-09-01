Ali Pilli: "8 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
1 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1455
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 122.267
Toplam Vaka Sayısı: 339
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 241
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 94
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 68
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok