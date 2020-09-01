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Ali Pilli: "8 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi "

01 Eylül 2020 Salı 19:29
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Ali Pilli: "8 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

1  Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1455

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 122.267     

Toplam Vaka Sayısı: 339   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 241

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 94 

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 68   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 01.09.2020 19:45
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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