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Ali Pilli açıkladı :3 yeni vaka daha!

Pilli:3 pozitif vakaya daha rastlandı, 1 tanesi yerel.

16 Ağustos 2020 Pazar 00:05
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Ali Pilli açıkladı :3 yeni vaka daha!

Pilli, 10 vakanın ardından, yapılan testler sonucu 3 pozitif vakaya daha rastlandığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Pilli, bugün tespit edildiği açıklanan 10 vakadan 8’inin yurtdışından geldiğini, 2 vakanın ise, daha önce tespit edilen pozitif vakaların karantina otelinde bekletilen temaslıları olduğunu ifade etti.

Pilli, 10 vakanın ardından, yapılan testler sonucu 3 pozitif vakaya daha rastlandığını kaydetti.

Bakan Pilli, 3 vakadan 1’inin yerel vaka olduğunu da sözlerini ekledi.

Söz konusu şahsın virüsü nereden bulaştığının, temaslı takip ekiplerince araştırılmakta olduğunu belirterek, “muhtemelen yurtdışı temaslısı olduğunu düşünüyoruz. Ama bu net bir tanı değil. Ekipler araştırıyor” şeklinde konuştu.

Ülke sınırlarının yeniden dışa açıldığı 1 Temmuz’dan itibaren yerel bulaş olacağının herkes tarafından bilindiğini, bunun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Pilli, “Sağlık, ekonomi ile birlikte yürütülmeli” ifadelerini kullandı.

Bazı durumlarda, virüsün kuluçka sürecinde olduğunu, bu nedenle yerel bulaşın olabileceğini belirten Pilli, bu noktada halkın maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

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