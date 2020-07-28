Ali Pilli, bugün çıkan iki vakayı doğruladı​

Meclis’te konuşan Pilli "Bugün 2 vaka tespit edildi ve vaka sayısı 29 oldu” dedi.
Mecliste konuşan Pilli "Evet, 27 vaka vardı, bugün 2 vaka daha tespit edildi, 29 oldu" dedi.
Bakan Pilli, iki vakanın da yurtdışından geldiğini söyledi
Meclis’te konuşan Pilli "Bugün 2 vaka tespit edildi ve vaka sayısı 29 oldu” dedi.
Meclis’te konuşan Pilli "Bugün 2 vaka tespit edildi ve vaka sayısı 29 oldu” dedi.
Mecliste konuşan Pilli "Evet, 27 vaka vardı, bugün 2 vaka daha tespit edildi, 29 oldu" dedi.
Bakan Pilli, iki vakanın da yurtdışından geldiğini söyledi