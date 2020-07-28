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Ali Pilli, bugün çıkan iki vakayı doğruladı​

Meclis’te konuşan Pilli "Bugün 2 vaka tespit edildi ve vaka sayısı 29 oldu” dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 17:16
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Ali Pilli, bugün çıkan iki vakayı doğruladı​

Meclis’te konuşan Pilli "Bugün  2 vaka tespit edildi ve  vaka sayısı 29 oldu” dedi.

Mecliste konuşan Pilli "Evet, 27 vaka vardı, bugün 2 vaka daha tespit edildi, 29 oldu" dedi.

Bakan Pilli, iki vakanın da yurtdışından geldiğini söyledi 

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüs
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