Ali Pilli, bugün çıkan iki vakayı doğruladı​

Meclis’te konuşan Pilli "Bugün 2 vaka tespit edildi ve vaka sayısı 29 oldu” dedi.

Mecliste konuşan Pilli "Evet, 27 vaka vardı, bugün 2 vaka daha tespit edildi, 29 oldu" dedi.

Bakan Pilli, iki vakanın da yurtdışından geldiğini söyledi