Ali Pilli: Çalışmalarımız 24 saat devam ediyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'nin canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

Pilli'nin açıklamaları şöyle:

Daha önce gözlem altında tutulan 20 kişiye kişiye yapılan testlerden 3 kişi daha pozitif. Vaka sayımız 39'a çıktı.

Bu kişilerden 1'i mevcut vakalardan birisinin çok yakını.

Biz telefoniyen her gün gözetim altındaki bu kişileri arayarak durumlarını kontrol ediyorduk.

Şu anda tahliller devam ediyor. Numuneler alınıyor.

Bugün bir iş adamımız Türkiye'den özel uçakla gidip Ankara'dan alıp geldi. Bu iş adamımıza çok teşekkür ediyorum.

İhtiyaçlarımızı alıp geldi. Fakat ileriye dönük ihtiyaçlardır bunlar.

Bugün ayrıca 30 ventilatör ihalesi sonuçlandı.

Bugün iş adamlarımızdan yapılan bağışlarla alınan kitlerde özel uçakla getirildi.

Her yerden bağış geliyor.

İleride tüm bu bağışları tek tek açıklayacağım.

Yarın daha büyük bir operasyona geçiyoruz.

Yarından itibaren ateş polikliniği devreye giriyor ve ateş rahatsızlığıyla gelen tüm hastalarımızı buraya yönlendireceğiz.

Yarından itibaren 10 ekip kuruyoruz ve bu ekiplerimiz olası ihbarlara karşı evlerde kontrol yapılacaklar.

Hızlı kitlerle yerinde tahliller yapacağız.

Herhangi bir çağrı olması durumunda artık ekipler evlerde test yapacak.

Yurtdışından gelenleri ve temasları belediyelerin bize bildirmesini istedik.

Biz çalışmaya devam ediyoruz.

Vatandaşlarımız sokağa çıkmasın ve bu karara uysun.

Halkımız evde kalmaya devam etsin.

Dışarıya çıkmazsak biz daha kısa bir sürede bu salgını durdurmuş olacağız.

Önümüzdeki hafta içerisinde gidişat netleşecektir.

Almanya'dan yarından itibaren 5 charter uçak geliyor ve Alman vatandaşları ardı ardına ülkeyi terk edecektir.

Tedavi olan Alman vatandaşların durumu iyidir. Taburcu olanların bir şikayetleri yoktur.

Tedavi altındaki Alman vatandaşlarını ve KKTC vatandaşlarının durumu da gayet iyidir.

Karantina altındaki öğrencilerin de durumu gayet iyi.

Öğrencilerle birebir konuştum. Hepsi gayet memnun.

Biz çocuklarımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz.

KKTC vatandaşlarına, çocuklarına dünyaya örnek olacak bir şekilde sahip çıkmıştır.

20'ye yakın kişinin daha test sonuçlarını bekliyoruz. Fakat net bir rakam şu an bilmiyorum.

Şu anda toplam 39 vaka tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımız ortalıkta dolaşan kirli bilgilere inanmasın. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.

Önümüzdeki bir hafta içerisinde önümüzü daha net göreceğiz. Sokağa çıkmazsak ve bulaşma olmazsa vaka sayısı artmayacaktır.

Biz bulaşma olan kişileri tespit ediyoruz.

Ben bu salgını durduracağımıza inanıyorum.

Bugün Girne limanından sarf malzemesi geldi bize TC tarafından hibe olarak kolilerce, maske, tulum vs gibi