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Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Ali Pilli : "Riverside personeli olan 75 kişi 14 gün daha otelde karantina altında olacaklar"

10 Nisan 2020 Cuma 23:22
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Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Riverside otelde görülen iki pozitif vaka hakkında BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE: 

-Açıkladığım vakalar dışında yeni bir vaka yoktur.

-İngiltere'den gelip Riverside'da karantina sürecini tamamlayan ve evlerine dönen öğrenciler için bir açıklama yapmak istiyorum.

-Bugün Riverside Otel çalışanlarına yapılan testlerde 2 personelde pozitif covid-19 vakası tespit edilmiştir.

-Riverside Otel'de karantinada olup evlerine giden öğrenciler 7 gün daha evlerinde kalsınlar, izolasyonlarını sürdürsünler.

-Riverside Otel'de çalışan bir kişinin markete gittiği ve dolaştığı söylenmektedir. Evet biz de tespit ettik.

-Riverside'da çalışan bir kişi markete gitti, dolaştı ama bu kişinin test sonucu negatiftir.

-Bu kişinin negatif olması nedeniyle herhangi bir sorun yoktur.

-Biz bu akşam itibariyle Riverside'da çalışan personellerin 14 gün daha otelde karantina altında olacaklarını söylemek istiyorum.

-Lapta ve Alsancak halkı rahat olsun.

-Markete giden personelle ilgili bir sorun yoktur.

-Riverside personeli 75 kişi 14 gün daha otelde karantina altında olacaklar.

-Öğrenciler bir şekilde bu pozitif vakalarla temas etmiş olabileceği ihtimali üzerine otelden evlerine giden öğrencilerimiz 7 gün süreyle daha kendilerini evlerinde izole etsinler.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli PilliSağlık Bakanı
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halk 2020-04-10 23:38:19

Hızlı kitlerle yapılan negatif testlerde sorun var demektir. Pozitif çıkınca pcr uzun test yapıyorsunuz o zaman hepsini uzun test yapın. Yaptığınız testler sorunlu bu kadar insanın vebalini nasıl taşıyacaksınız. Şaka Gibi birde gençleri evde tutmak mı bu mümkün kü adamlar vızır vızır gezerler. Eğer birde hastalıkları var ise buda taşıyıcı durumunda ise vay halimize. Patır patır herkez corona olacak. Aferim size çok güzel kriz yönetimi yatınız. Bence siz nasıl yönettiğinizi bir kez daha düşünün. Artık partizanca hareketleri bırakarak adam gibi bir kriz yönetimi oluşturun. Yoksa hem ada mali olarak batacak hemde ada salgından ciddi zaiayat verecek. Beyler Kendinize gelin Lütfen.

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