Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Riverside otelde görülen iki pozitif vaka hakkında BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

-Açıkladığım vakalar dışında yeni bir vaka yoktur.

-İngiltere'den gelip Riverside'da karantina sürecini tamamlayan ve evlerine dönen öğrenciler için bir açıklama yapmak istiyorum.

-Bugün Riverside Otel çalışanlarına yapılan testlerde 2 personelde pozitif covid-19 vakası tespit edilmiştir.

-Riverside Otel'de karantinada olup evlerine giden öğrenciler 7 gün daha evlerinde kalsınlar, izolasyonlarını sürdürsünler.

-Riverside Otel'de çalışan bir kişinin markete gittiği ve dolaştığı söylenmektedir. Evet biz de tespit ettik.

-Riverside'da çalışan bir kişi markete gitti, dolaştı ama bu kişinin test sonucu negatiftir.

-Bu kişinin negatif olması nedeniyle herhangi bir sorun yoktur.

-Biz bu akşam itibariyle Riverside'da çalışan personellerin 14 gün daha otelde karantina altında olacaklarını söylemek istiyorum.

-Lapta ve Alsancak halkı rahat olsun.

-Markete giden personelle ilgili bir sorun yoktur.

-Riverside personeli 75 kişi 14 gün daha otelde karantina altında olacaklar.

-Öğrenciler bir şekilde bu pozitif vakalarla temas etmiş olabileceği ihtimali üzerine otelden evlerine giden öğrencilerimiz 7 gün süreyle daha kendilerini evlerinde izole etsinler.