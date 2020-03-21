Ali Pilli canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Şu anda karantina hastanemizde 5 Alman 3 KKTC vatandaşının tedavisi sürmektedir

Diğer Alman turistler Salamis'te karantina altında tutulmaktadır. Salı günü sabah 6 itibariyle 546 Alman turist 5 charter seferle ülkelerine gönderilecekler

Üniversite öğrencisi çocuklarımız şu anda en iyi şartlarda gözetim süreçlerine başlamıştır. Çocuklarımızın şartları çok iyi durumda. Hepsi memnun. Hepsi mutlu

Ben telefonumu da çocuklara verdim. Benim telefonum 24 saat açıktır. Beni arayabilirler, mesaj atabilirler. Her türlü yardıma hazırız

Bu çocuklarımızın hem kendileri hem de ülkemiz için bir tedbirdir. Çocuklarımız hasta değildir fakat kendilerine her hangi bir virüs bulaşmışsa ailelerine ya da başka birisine bulaştırmadan korumak açısından bu tedbir amaçlı karantina önemlidir.

Biz bu çocuklarımıza kendi evladımız gibi bakacağız. Sıkıntılardan dolayı bazı tepkiler konmuş olabilir ama şu anda başka bir sorunumuz yoktur.

Şu anda ülkemizde coronavirüsü mücadelesinde herhangi bir eksiklik yoktur ama eğer bir salgın durumu olursa Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızdadır. Şu anda tüm malzeme de ülkemize gelmiştir ve eksiğimiz yoktur.

Bizim halkımızda dayanışma ruhu vardır. Ülkemiz dara düştüğümüz zaman bu ülke insanları birbirine kenetlenip her şeye yenebilecek güçtedir. Ben dünyayı saran bu coronavirüsünü yenebileceğimize de inanıyorum.

Eğer biz bu virüsü yeneceksek, birlik ve beraberlik içerisinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesiyle olacak.

Tedbirleri uygulamalıyız. Eğer tedbirleri uygulamazsak, sokağa çıkarsak ve hijyen şartlarını yerine getirmezsek bu virüsü önleyemeyiz.

Kişilere çok önemli görevler düşüyor.

Tüm ekiplerimiz sağlık açısından her yere yetişmeye çalışıyor.

Yurtdışından 1 hafta önce gelip de sokakta dolaşan kişiler olduğunu görüyoruz.

Bu yanlıştır, yapılmamalıdır. Virüs sizi etkilemese bile başka birisine bulaştırıp onun hayatına mal olabilirsiniz.

Bize 14-15 gün fırsat verilsin ki biz de vakalar artmadan bu virüsü defedelim.

Halkımız sokağa çıkmaması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Özellikle gençler kendilerinde hiçbir semptom olmasa bile virüsü bulaştırabilmektedir.

Sabah saatlerinde mülteciler de ülkemize gelmiştir. Sağlık ekiplerimiz sabah saatlerinden beridir İskele'deki mültecilerle ilgileniyor. Hasta olanlara gerekli tedavileri ve takipleri yapılıyor.

Açık ve net şekilde söylüyorum. Eğer 14 gün içerisinde vatandaşlarımız sokağa çıkmazsa, bu virüs yurtdışından ülkemize gelmiştir. Biz hasta olan kişilerin temas ettikleri kişilere ulaşarak onlardan örnekler alıyoruz. Virüs yayılmadığı sürece tedavi etme şansımız daha yüksektir. Bize 14 gün süreyi verirlerse. Biz herkese ulaşacağız ve virüs bulaşanları tedavi edeceğiz. Bizim oluşturduğumuz ekipler gerekli kişilerin evlerine gidip örnekler alıyor. Evinizden dışarı çıkmayın, yurtdışından gelen birisiyle temasınız varsa bize ulaşın. Bizim taramalarımız devam ediyor. Taramalarımız yayılarak da devam edecek.