Ali Pilli'den eczacılar günü'nde eczacılara hediye

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Eczacılar Günü'nde eczacılara önümüzdeki günlerde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Hizmetleri Tadil Yasası'nı Meclis’e götürme sözü verdi.

Bakan Pilli, Eczacılar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, eczacılık mesleğinin, sağlık sektörünün ve sağlıkta hizmet sunumunun en hayati unsurlarından biri olduğunu hatırlattı.

“Eczacılarımız, toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına büyük bir sorumluluk bilinciyle görevlerini ifa etmektedirler” diyen Pilli, Bakanlık olarak, insan yaşamında son derece önemli bir yere sahip olan değerli eczacıların, bu büyük sorumluluğun farkında ve bilincinde olduğuna inandığını söyledi.

Pilli, “Bilindiği üzere, tüm dünyayla birlikte ülkemiz de koronavirüs salgını tehdidi altındadır. Yaşanılan bu olağanüstü süreçte eczacılar her türlü zorluğa ve riske rağmen üzerlerine düşen görevi yerine getirmiş ve bir bulaş gerçekleşmemiştir. Bu da sağlık çalışanlarımızın ne kadar bilinçli çalıştıklarını ve kullanılan tıbbi malzemelerin de ne kadar yeterli olduğunu göstermiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün ayrıca Eczacılar Birliği üyelerini de kabul etti.

Bakan Pilli kabulde, "Sağlık hizmeti sunumumu için özel bir öneme ve yere sahip, eczacılarımızın en önemli gününü 14 Mayıs Eczacılık Gününüzü sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm eczacılarımızın gününü içtenlikten kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Eczacılar Birliği üyeleri de Bakan Pilli'ye COVID -19'la mücadelede erken alınan önlemler ve yakalanan başarı nedeniyle ve eczacılara yapılan testler için teşekkür etti.