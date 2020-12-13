Ali Pilli'den halka çağrı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemlerde artan yerel vakalara ilişkin halka çağrıda bulundu.
Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmesi gereklidir diyen Ali Pilli, ipin ucu kaçarasa yakalayamayız dedi.
Pilli , "herkes risk altındadır, herkes koronavirüse yakalanacakmış gibi tedbirlerini almalıdır" dedi.
Pilli , "maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" dedi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli son günlerde artan yerel vakalara dikkat çekerek tedbirlerin artacağını da açıkladı.
Son Güncelleme: 14.12.2020 00:40