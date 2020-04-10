Ali Pilli: "Eğer bu savaşı kaybedersek kişisel çıkarlar da ortada kalmaz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de yaptığı açıklamada "Artık yurtdışından gelişlere çok dikkat etmeliyiz" dedi.

Bugün tespit edilen 3 yeni pozitif vakanın yurtdışı kaynaklı olduğunu belirten Pilli "Hepimiz aynı gemideyiz ve eğer bu gemi batarsa hepimiz batacağız" dedi.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE :

Bugün yapılan test sayısı 275

Bugün saptanan vaka sayısı 3

3 yeni pozitif vaka yurtdışı kaynaklı.

Geçen gün İngiltere'den gelen uçaklardan birisinde bir kişide pozitif vaka tespit edildi.

Diğer 2 vaka İngiltere'den gelen ve 1 otelde kalan 2 çalışanda tespit edildi.

Bu bize gösteriyor ki Yurtdışından gelen uçaklar büyük risk taşıyor.

İngiltere'de artık vakalar pik yaptı. Uçağın içerisinde vakalar çıktı ve umarım diğer kişilere bulaşmamıştır.

Dolasıyla artık yurtdışından gelişlere çok dikkat etmeliyiz.

Hem toplum sağlığı yönünden hem de yurtdışından gelecek olanların sağlığını düşünmek zorundayız

15 gün uçuşları durdurduk ve 15 günün sonunda bunu yeniden değerlendireceğiz.

Bu bir savaştır, bu bir salgındır, bunun birçok ayağı vardır ve eğer biz bu savaşı kazanacaksak hepimizin elimizi taşımızın altına koymamız gerekiyor. Gerçekten halkı düşünerek hareket etmemiz lazım. Kişisel çıkarları bir kenara bırakıp halkı düşünsünler.

Eğer bu savaşı kaybedersek kişisel çıkarlar da ortada kalmaz.

Hepimiz aynı gemideyiz ve eğer bu gemi batarsa hepimiz batacağız.

Sadece Ali Pilli değil hepimiz batacağız bu gemide.

Benim KKTC halkına sonsuz güvenim var ve bu salgın en az zararla bitecektir.