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Ali Pilli: "Eğer bu savaşı kaybedersek kişisel çıkarlar da ortada kalmaz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de yaptığı açıklamada "Artık yurtdışından gelişlere çok dikkat etmeliyiz" dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 17:37
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Ali Pilli: "Eğer bu savaşı kaybedersek kişisel çıkarlar da ortada kalmaz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de yaptığı açıklamada "Artık yurtdışından gelişlere çok dikkat etmeliyiz" dedi.

Bugün tespit edilen 3 yeni pozitif vakanın yurtdışı kaynaklı olduğunu belirten Pilli "Hepimiz aynı gemideyiz ve eğer bu gemi batarsa hepimiz batacağız" dedi.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE :

Bugün yapılan test sayısı 275

Bugün saptanan vaka sayısı 3

3 yeni pozitif vaka yurtdışı kaynaklı.

Geçen gün İngiltere'den gelen uçaklardan birisinde bir kişide pozitif vaka tespit edildi.

Diğer 2 vaka İngiltere'den gelen ve 1 otelde kalan 2 çalışanda tespit edildi.

Bu bize gösteriyor ki Yurtdışından gelen uçaklar büyük risk taşıyor.

İngiltere'de artık vakalar pik yaptı. Uçağın içerisinde vakalar çıktı ve umarım diğer kişilere bulaşmamıştır.

Dolasıyla artık yurtdışından gelişlere çok dikkat etmeliyiz.

Hem toplum sağlığı yönünden hem de yurtdışından gelecek olanların sağlığını düşünmek zorundayız

15 gün uçuşları durdurduk ve 15 günün sonunda bunu yeniden değerlendireceğiz.

Bu bir savaştır, bu bir salgındır, bunun birçok ayağı vardır ve eğer biz bu savaşı kazanacaksak hepimizin elimizi taşımızın altına koymamız gerekiyor. Gerçekten halkı düşünerek hareket etmemiz lazım. Kişisel çıkarları bir kenara bırakıp halkı düşünsünler.

Eğer bu savaşı kaybedersek kişisel çıkarlar da ortada kalmaz.

Hepimiz aynı gemideyiz ve eğer bu gemi batarsa hepimiz batacağız.

Sadece Ali Pilli değil hepimiz batacağız bu gemide.

Benim KKTC halkına sonsuz güvenim var ve bu salgın en az zararla bitecektir.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüs
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elya 2020-04-10 18:25:53

El birliğiyle siktiniz anasını kktc nin hükümet edenler

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Öfkeli 2020-04-10 18:38:14

Getir getir virus ithal et.Yarin gelenlerin buyuk kismi hasta olursa görecem deni nete uatiracan.Solunum cihazin bile yok.Getir getir

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halil 2020-04-10 18:14:16

dayı ingilizlerden virüs getirdiniz hayırlısı

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Kibris 2020-04-10 18:37:46

Lafa bak be batarsakmis hepimiz batacayik birda bakan olacan ha getirin viruslu ucaklari bunun icine devam edin sizsiniz batiran bu adayi zaten sen ve senin gibiler

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Gibri 2020-04-10 18:42:25

Adam iyi niyetli ama , kaka T.C olmadığı için yardım yok ,ya 1960 anlaşmasına geri döneceyik ya da böyle kendi kendimizi her gün eleştireceyik

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Gaaaaarrrr 2020-04-10 18:58:01

Yaw bi git işine bizi eve hapis etdinz ingilteredn gelenlerda sokakda çaka atar muzzzz cumhuriyeti

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Hade gene dürten beni 2020-04-10 19:31:09

Arkadaş da sürekli moral verir hem tarif eder. "Artık yurtdışından gelişlere çok dikkat etmeliyiz" dedi.EEE bunu bana söylen, izni veren sizlersiniz, HÜKÜMET. "Hepimiz aynı gemideyiz ve eğer bu gemi batarsa hepimiz batacağız" dedi. Batarsa geminin Kaptanı ve Mürettebatı batıracak ama yolcular DA BOĞULACAK. Bilmezssan öğren.

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Cüneyt 2020-04-10 18:02:05

Kumyalıdaki olayla ilgili açıklama bekliyoruz

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