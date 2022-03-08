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Ali Pilli: Gece gündüz demeden emeklerini toplumumuzdan esirgemediler

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı... 

08 Mart 2022 Salı 10:12
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Ali Pilli: Gece gündüz demeden emeklerini toplumumuzdan esirgemediler
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Bakan Pilli, şu ifadelere yer verdi; 

"Kıbrıs Türk Kadını varoluş mücadelemizden başlayarak devletimizin bugünlere ulaşmasında her alanda, her kademede, üstün başarılara imza atmış, kadınlarımız, ülkemiz ve geleceğimiz için hiç düşünmeden mücadele vermiştir. 

Yine tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği Covid-19 ile mücadelede başta sağlık çalışanı kadınlarımız gece gündüz demeden emeklerini toplumumuzdan esirgememiştir. 

Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, kadınlarımız, başta aile olmak üzere toplumun her bir katmanında en önemli yapı taşımız, dünyamızı daha yaşanılası hale getiren en değerli varlıklarımızdır. 

Kadınlarımızın haklarının her zamandan daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek, destek olmak bizlerin en önemli görevleri arasındadır. 

Bu vesile ile başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. 

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