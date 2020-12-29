Ali Pilli: "Gerekirse sert tedbirler alınacak"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kıbrıs’ın güneyinde ve KKTC’de artış gösteren vakalar nedeniyle acil toplanma kararı aldı.

Üst Komite’nin toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs’ın güneyinde bugün 907 vaka, KKTC’de ise 23’ü yerel olmak üzere 33 vaka saptandığını anımsatarak, “Gerekli değerlendirmeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Pilli ‘okulların durumu’ ile ilgili gelen soru üzerine üse, okulların kapanmasının söz konusu olmadığını, Şubat tatilinin öne çekilmesinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Halk sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Pilli, gerekirse sert tedbirlerin alınacağının altını çizdi.

Kayıpların olmasını istemediklerini dile getiren Pilli, “Önce sağlık” dedi.

“Tam kapanma gündeme gelir mi?” sorusuna ise Pilli, net bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Pilli, Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Ersan Saner ile herhangi bir tartışma yaşanmadığını da aktardı.

Kaynak : Kıbrıs Postası