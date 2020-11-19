Ali Pilli: 'Girne'deki hastane, Acil Durum Hastanesi kadar donanımlı olacak'

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sunduğu “Açık Oturum” adlı programa katıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Pandemi Hastanesi’nin sağlık altyapısını ciddi anlamda güçlendireceğini dile getirdi.

Pandemi Hastanesi'nde her türlü müdahalenin yapılabildiğini kaydeden Pilli, Pandemi Hastanesi’nin tam teşeküllü, 100 yataklı, 34 yoğun bakım ünitesi bulunan, 6 ameliyathaneli ve her türlü teknolojiyle donatılmış bir hastane olduğunu bildirdi.

"GİRNE'YE MODERN BİR HASTANE KAZANDIRACAĞIZ"

Girne’ye modern bir hastane kazandıracaklarını kaydeden Pilli, Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi için bürokrasinin yavaş işlemesi nedeniyle henüz ihaleye çıkılamadığını, hastanenin 6 ayda bitirebileceğini, paranın da hazır olduğunu dile getirdi. Pilli, Girne’deki hastanenin Acil Durum Hastanesi kadar donanımlı bir hastane olacağını vurguladı.

Ali Pilli, Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı tam donanımlı hastanenin projesinin devam ettiğini anımsattı.

“Hükümetten gitmezsek ve Sağlık Bakanı olarak kalırsam güzel çalışmalar yapacağız” diyen Ali Pilli, Lefkoşa Hastanesi, Girne Amerikan Üniversite Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM'in hayata geçeceğini aktardı...

"KORONAVİRÜSÜN 2021 YAZ AYLARINDA KONTROL ALTINA ALINACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Bu hafta başlaması planlanan ancak ertelenen evde karantina uygulamasına da değinen Ali Pilli, hükümetin kurulmasının ardından kısa bir süre içinde ev karantinasının başlayacağını dile getirdi.

Dünyada Koronavirüs aşılarıyla ilgili büyük çalışmalar olduğunu ifade eden Pilli, yapılan çalışmalara bakınca, 2021’in yaz aylarında Koronavirüsün kontrol alınabileceğini öngördüğünü söyledi.

KIBRIS POSTASI