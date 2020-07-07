Ali Pilli koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 991 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
7 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 991
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 43.826
Toplam Vaka Sayısı : 113
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 07.07.2020 18:53