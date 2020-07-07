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Ali Pilli koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Pilli:" Toplam 991 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı"

07 Temmuz 2020 Salı 18:50
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Ali Pilli koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 991 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

7 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 991   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :  Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  43.826 

Toplam Vaka Sayısı : 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 07.07.2020 18:53
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAli Pilli
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