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Ali Pilli: “Okullar 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılıyor”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar uyarınca; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin, 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılacağını açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:45
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Ali Pilli: “Okullar 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılıyor”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, okulların açılacağı tarihe ve açılmasıyla birlikte uygulanacak kurallara ilişkin karar ürettiğini duyurdu.

Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin, 1 Ekim’de ‘tedbirler eşliğinde’ açılacağını ifade etti.

Pilli, Üst Komite'nin üniversitelerle ilgili de bir takım kararlar aldığını vurguladı.

Bakan Pilli, konuyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Son Güncelleme: 28.09.2020 12:47
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