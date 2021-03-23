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Ali Pilli, Özçınar’a Teşekkür Etti

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret ederek, görev süresi boyunca karşılıklı olarak yürütülen işbirliği için teşekkürlerini sundu.

23 Mart 2021 Salı 13:29
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Ali Pilli, Özçınar’a Teşekkür Etti

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de Pilli’nin deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak bilgi paylaşımı içerisinde olacaklarını söyledi.

Güzelyurt bölgesindeki aşılanma merkezinin Sağlık Ocağı’ndan, Atatürk Kültür Merkezine taşınmasıyla aşılanma süresinin daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştiğine dikkat çeken Özçınar, bu süreçte bölgede aşı ihtiyacının devam ettiği ve aşılanma sürecinin devam etmesi arzusunda olduğunu vurguladı.

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