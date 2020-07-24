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Ali Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

Bakan Pilli: "Toplam 1150 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı"

24 Temmuz 2020 Cuma 18:56
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Ali Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1150 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

24 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı :Yok     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 61.878

Toplam Vaka Sayısı: 131

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 18     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 24.07.2020 19:00
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKKTC KoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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