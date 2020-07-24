Ali Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
24 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı :Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 61.878
Toplam Vaka Sayısı: 131
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 109
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 24.07.2020 19:00