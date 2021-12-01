Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Ali Pilli: "Sağlığı siyasete alet etmeyin, beni ve halkı karşınızda bulursunuz!”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere tepki göstererek, "Sağlıkta siyaset olmaz! Bana siyaset yapmayın" dedi ve günü geldiğinde herkesin hesap vereceğini söyledi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 18:43
157 Okunma
Ali Pilli: "Sağlığı siyasete alet etmeyin, beni ve halkı karşınızda bulursunuz!”
banner108

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Açık Oturum’ adlı programa katıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere tepki gösteren Sağlık Bakanı Pilli, “Sağlıkta siyaset olmaz! Bana siyaset yapmayın. Gerekli yerlerde gerekli kişilerin çalışması şarttır. Ben 2 kişiyi aldım. Niye diğerini söylemiyorsunuz? Gerekirse gene alacağım” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 24 yatak bulunduğuna da dikkat çeken Pilli, “24 yatakta doldu, 12 yatak daha var ancak hemşire ihtiyacımız var. Dışarıda olan yoğun bakım hemşirelerimiz var. Hemşireler çağrıldı. 12 yatak dolarsa bu hemşireler görev yapacaktır. 12 yataktan sonra da başka yatağımız da var” şeklinde konuştu.

Tüm yatakların dolması halinde 40 yatak daha olduğuna vurgu yapan Pilli, 200 adet Solunum cihazının mevcut olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanı Pilli, “Kimse bana siyaset yapmasın, kimse halkın sağlını tehlikeye atmasın! Sabote etmeyin, siyaset yapmayın, elinizi uzatıp bozmayın. Herkes seferberdir. Herkes bu pandemiyi yenmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bazı kişiler vardır. Bunların hepsini biliyorum. Sağlığı siyasete alet etmeyin, beni ve halkı karşınızda bulursunuz” ifadelerini kullandı.

“Günü geldiğinde herkes hesap verecek” diyen Ali Pilli, Koronavirüsün kendi bakanlık sürecinde başladığını ve yine kendi bakanlık döneminde biteceğini belirtti.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir Plancıları Odası: "Mahkeme 'Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na ara emri verdi"
Şehir Plancıları Odası: "Mahkeme 'Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na ara emri verdi"
216'sı yerel, 273 pozitif vakaya rastlandı
216'sı yerel, 273 pozitif vakaya rastlandı
Sadık Gardiyanoğlu, adaylık başvurusu yaptı
Sadık Gardiyanoğlu, adaylık başvurusu yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim