Ali Pilli: "Sağlığı siyasete alet etmeyin, beni ve halkı karşınızda bulursunuz!”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Açık Oturum’ adlı programa katıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere tepki gösteren Sağlık Bakanı Pilli, “Sağlıkta siyaset olmaz! Bana siyaset yapmayın. Gerekli yerlerde gerekli kişilerin çalışması şarttır. Ben 2 kişiyi aldım. Niye diğerini söylemiyorsunuz? Gerekirse gene alacağım” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 24 yatak bulunduğuna da dikkat çeken Pilli, “24 yatakta doldu, 12 yatak daha var ancak hemşire ihtiyacımız var. Dışarıda olan yoğun bakım hemşirelerimiz var. Hemşireler çağrıldı. 12 yatak dolarsa bu hemşireler görev yapacaktır. 12 yataktan sonra da başka yatağımız da var” şeklinde konuştu.

Tüm yatakların dolması halinde 40 yatak daha olduğuna vurgu yapan Pilli, 200 adet Solunum cihazının mevcut olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanı Pilli, “Kimse bana siyaset yapmasın, kimse halkın sağlını tehlikeye atmasın! Sabote etmeyin, siyaset yapmayın, elinizi uzatıp bozmayın. Herkes seferberdir. Herkes bu pandemiyi yenmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bazı kişiler vardır. Bunların hepsini biliyorum. Sağlığı siyasete alet etmeyin, beni ve halkı karşınızda bulursunuz” ifadelerini kullandı.

“Günü geldiğinde herkes hesap verecek” diyen Ali Pilli, Koronavirüsün kendi bakanlık sürecinde başladığını ve yine kendi bakanlık döneminde biteceğini belirtti.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI