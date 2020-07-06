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Ali Pilli son rakamları açıkladı

Bakan Pilli:" Toplam 1182 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı"

06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:32
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Ali Pilli son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1182  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

6 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1182   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 42.835 

Toplam Vaka Sayısı : 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Son Güncelleme: 06.07.2020 18:37
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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