Ali Pilli son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1182 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
6 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1182
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 42.835
Toplam Vaka Sayısı : 113
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Son Güncelleme: 06.07.2020 18:37