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Ali Pilli, yeni yıl mesajı yayınladı

Bakan Pilli:” Yürekten inanıyorum ki, yeni yılda da salgınla mücadelemiz halkımızın desteğiyle devam edecektir ” 

30 Aralık 2021 Perşembe 15:39
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Ali Pilli, yeni yıl mesajı yayınladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yeni yıl mesajı yayınladı. 

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi; 

Geride bıraktığımız 2021 yılı Covid-19 salgını başta olmak üzere dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük zorluklar yaşadığımız bir yıl olmuştur. 

Covid-19 salgını hem ekonomik yönden hem sağlık yönünden dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermiştir. 

Bu salgın aynı zamanda son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçmiştir. Bu süreç içerisinde bizler yılmadan, yorulmadan sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları, halkımızın desteğiyle ayakta kalma mücadelemize devam ediyoruz. 

Bilindiği üzere Omicron varyantına ülkemizde de rastlanmış ve bu varyantı taşıyan kişilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu hafta Omicron varyantının hızla yayılması sonucunda tüm dünyada Covid-19 vakalarında en fazla artış yaşanan hafta olmuştur.  Dünya genelinde vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmıştır.  

Aynı zamanda yanı başımızda Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayıları Omicron varyantının da etkileriyle üç binli rakamları geçmiştir. 

Unutmamalıyız ki, ülkemizde de Omicron varyantı vardır ve vaka sayılarında bu kadar kısa sürede artış olması halinde sağlık alt yapımızda zorlanacağımız bir durumu ortaya çıkartacaktır. 

Burada hepimize büyük görevler düşmektedir. Sizlerden beklentim yeni yıla gireceğimiz bu günlerde özellikle aşı programınızı tamamlamanızdır. 

Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerimize başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekmektedir. Elimizde yeterli miktarda aşı bulunmaktadır. 

Aşının yanında yeni yıl da mümkün olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmanız, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanız bu mücadelede en önemli kalkanımız olacaktır. 

Yürekten inanıyorum ki, yeni yılda da bu mücadelemiz halkımızla devam edecektir. 

2022 yılında sağlık hizmetlerinde daha iyiyi hedefleyerek azimle çalışmanın heyecanı içerisinde, yeni umutlarla gelen bu yılın ülkemize, milletimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini temenni eder, sağlıklı yıllar dilerim.” 

Dr. Ali Pilli
Sağlık Bakanı

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