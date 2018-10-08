Ali Şenbardak Yardım Eli Bekliyor

Yayla köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Ali Şenbardak isimli çocuk tumör teşhisi ile Türkiye'de tedavi görüyor. Sosyal medyadan bu zorlu süreçte Ali İçin duyarlı vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. Beyin kanseri sebebiyle 2 yıl önce annesini kaybeden Ali şimdi de kendisi tümör ile mücadele ediyor. Ali’nin hayallerine kavuşması için yardımcı olmak isteyenler babası Cengiz Topel Şenbardak’a ait Güzelyurt Kooperatif Merkez Bankası14300990019 hesaba yardımda bulunabilirler.

Ali için sosyal medyadan paylaşılan yardım çağrısı:

Ali 12 yasinda

Güzelyurt Yayla’da oturuyor.

TED Kuzey Kıbrıs Kolejini tam burslu kazandı. Çok başarılı ve çok zeki bir öğrenci ama şu an okuluna devam edemiyor.

Çünkü 2 yıl önce annesini beyin kanseri sebebiyle kaybeden Ali Şenbardak, şimdi de kendisi tümör ile mücadele ediyor.

KKTC’de başlayan tanı ve tedavisi süreci sonrası , çevresindeki yardımseverler tarafından konu Sağlık Bakanlığına götürüldü ve Bakan Filiz Besim’in konuya gösterdiği duyarlılıkla kurul kararıyla İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesine gönderilen Ali minicik bedenine ağır gelen bir tedavi görüyor.

Ancak kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan Ali’nin yanında polis olan babası kalıp ona bakmak zorunda.

İki çocuk babası olan polis memuru Cengiz Topel Şenbardak tek bir maaşla hem lisede okuyan kızının okul masraflarına hem de Ali’nin tedavi sürecindeki masraflara yetişemediği için kendisine hastanede yardımcı olacak bir bakıcı dahi tutamayacak durumda olduğu için gece gündüz, uykusuz ve yorgun bir şekilde çocuğuna kendisi bakmak zorunda kalmış.

Bu zorlu süreçte küçük Ali’nin hayallerine kavuşması için yardımcı olmak isteyenler babası Cengiz Topel Şenbardak’a ait aşağıdaki hesaba yardımda bulunabilirler.

Güzelyurt Kooperatif Merkez Bankası14300990019