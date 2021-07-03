Ali Yerlikaya, Ersin Tatar Onuruna Yemek Verdi

Bir dizi temas ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak istanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler de değerlendirildi.

Tatar yemekte yaptığı konuşmada, kktcye daha fazla öğrenci, turist gelebilmesi ve daha fazla yatırım yapılması için bu ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. 20 Temmuz'un bayramın ilk gününe denk geldiğini hatırlatan Tatar, o gün iki bayramı birlikte kutlayacağız dedi.

Tatar, yemeğin ardından, saat 20.30'da Elazığ' a hareket edecek.

Tatar ve beraberindeki heyet, davetli olarak 3-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Tatar, yarın Elazığ’da TV kanalları ile röportajlar gerçekleştirdikten sonra bazı ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunacak. Daha sonra Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında Kumsal’da banyo odasına eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret edecek, kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak.

Tatar ayrıca, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evini de ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Temmuz Pazartesi günü ise Fırat Üniversitesi’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek. Ardından Malatya'ya gedecek olan Tatar, burada Malatya Kıbrıs gazileri ile görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır'a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak.

6 Temmuz Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, bazı temas ve görüşmelerden sonra akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.