Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Ali Yerlikaya, Ersin Tatar Onuruna Yemek Verdi

03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:59
15 Okunma
Ali Yerlikaya, Ersin Tatar Onuruna Yemek Verdi

 Bir dizi temas ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  ilk olarak istanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler de değerlendirildi.

Tatar yemekte yaptığı konuşmada, kktcye daha fazla öğrenci, turist gelebilmesi ve daha fazla yatırım yapılması için bu ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. 20 Temmuz'un bayramın ilk gününe denk geldiğini hatırlatan Tatar, o gün iki bayramı birlikte kutlayacağız dedi.

Tatar, yemeğin ardından, saat 20.30'da Elazığ' a hareket edecek.

Tatar ve beraberindeki heyet, davetli olarak 3-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Tatar, yarın Elazığ’da  TV kanalları ile röportajlar gerçekleştirdikten sonra  bazı ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunacak. Daha sonra Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında Kumsal’da banyo odasına eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret edecek, kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak.

Tatar ayrıca, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evini de ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Temmuz Pazartesi günü ise Fırat Üniversitesi’nde  “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek. Ardından Malatya'ya gedecek olan Tatar, burada Malatya Kıbrıs gazileri ile görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır'a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak.

6 Temmuz Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, bazı temas ve görüşmelerden sonra akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Ali YerlikayaErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı
49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı
Arıklı: " baskın seçime hazır olun"
Arıklı: " baskın seçime hazır olun"
“Birlikte daha iyisini inşa edelim”
“Birlikte daha iyisini inşa edelim”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim