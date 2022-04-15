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Ali Yöney yoğun bakımda

Ülkemizin sevilen isimlerinden spor yazarı Ali Yöney dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gümrük memuru olan Ali Yöney dün öğlen iş işin gittiği bir depoda sağlık sorunları yaşadı ve kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

15 Nisan 2022 Cuma 13:40
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Ali Yöney yoğun bakımda

Ülkemizin sevilen isimlerinden spor yazarı Ali Yöney dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gümrük memuru olan Ali Yöney dün öğlen iş işin gittiği bir depoda sağlık sorunları yaşadı ve kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

Ani gelişen baş dönmesi ve baş ağrısı şikayeti üzerine gittiği depodaki çalışanlardan yardım isteyen Ali Yöney, özel depoda çalışan bir kişinin arabası ile hastaneye kaldırılırken yolda istifra etti.

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ulaştığında beyin kanaması geçirdiği teşhisi konulan Ali Yöney yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda kontrol altına alınan Ali Yöney’in tansiyonu yükseldi ve sıcaklığı da bulunuyor.

Ameliyat için vücut değerlerinin normale dönmesi beklenen Ali Yöney sevenlerinin duasını bekliyor.

Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyesi olan ve Havada Gazetesi’nde spor yazarlığı yapan Ali Yöney’in daha önce herhangi bir tansiyon veya benzeri rahatsızlığı yoktu.

Hayatı spor ile iç içe olan ve düzenli beslenmeye önem gösteren Ali Yöney’in en erken zamanda sağlığına kavuşması ve yeniden aramızda olması için dua ediyoruz.

Kaynak: Kibrisobjektif

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