Ali Yöney’in yaşam mücadelesi devam ediyor

Ülkemizin sevilen isimlerinden spor yazarı arkadaşımız Ali Yöney önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gümrük memuru olan Ali Yöney iş işin gittiği bir depoda sağlık sorunları yaşadı ve kendisini hastaneye götürmelerini istemişti.

Ani gelişen baş dönmesi ve baş ağrısı şikayeti üzerine gittiği depodaki çalışanlardan yardım isteyen Ali Yöney, özel depoda çalışan bir kişinin arabası ile hastaneye kaldırılmıştı.

Beyin kanaması geçirdiği tesbit edilen Ali Yöney 2 gündür Devlet Hastanesi yoğun bakımında tutuluyor.

Vücut değerleri ameliyat için uygun olmadığından bekletilmişti.

Bugün ameliyat için değerleri uygun olduğu söylenen Ali Yöney doktorların kararı ile yaklaşık 1 saate kadar ameliyata alınıyor.

Oldukça kritik bir ameliyata girecek olan Ali Yöney’in sağlığına kavuşması için hepimiz duacıyız.

Kaynak : Kıbrıs Objektif