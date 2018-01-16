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Alibaba'nın yapay zekası insanı yendi

Çin’in e-ticaret devi Alibaba’nın geliştirdiği yapay zeka, okuma testinde insan rakiplerini yendi.

16 Ocak 2018 Salı 17:13
Alibaba'nın yapay zekası insanı yendi
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Şinhua ajansının haberine göre, e-ticaret devinin yapay zekası Standford Üniversitesince hazırlanan ve bilgisayarların okuma kabiliyetlerini ölçmek için tasarlanan testte insan rakibini 'kıl payı' geçti.

Wikipedia'dan seçilen 500 makaleye yönelik yüz binden fazla sorunun sorulduğu testte yarışmacıların kesin ve net cevap vermeleri istendi. En yüksek puan alan insan yarışmacının skoru 82.302 olurken Alibaba'nın 'Derin Sinirsel Ağ Modeli'ne sahip yapay zekası ise 82.44 puanla insan rakibini geride bıraktı.

'Cengiz Han ne zaman öldü?', 'İskoç Parlamento binasını kim tasarladı?' gibi soruların sorulduğu yarışma insan ile makinenin yarıştığı ilk okuma yarışması olarak nitelendirildi.

'İLK KEZ BİR MAKİNE İNSANI BÖYLE BİR TESTTE YENDİ'

Öte yandan Alibaba'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlk kez bir makine insanı böyle bir testte yendi" ifadeleri kullanılarak, başarı 'büyük bir onur' olarak nitelendirildi.

Açıklamada yapay zeka programının zamanla müşteri hizmetleri, hastaların internet üzerinden yaptığı sorgulamalar için de kullanılarak insana olan ihtiyacın azaltılabileceği vurgulanırken, pek çok insanın yapay zeka yüzünden işini kaybedebileceğine de işaret edildi.

Alibaba şirketi geçen yıl Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'da internet üzerinden yapılan alışveriş çılgınlığına yönelik sorunsuz hizmet sağlayabilmek için yapay zekalı bilgisayarlar kullanmıştı.

Alibaba'nın dışında Çin'in sosyal medya devi Tencent ile arama motoru Baidu da, sosyal medya programları, reklamlar ve otonom araç teknolojisi konularında yapay zeka programları geliştiriyor.

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