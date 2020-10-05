Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.K.S ve G.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 D.K.S ve zanlı 2 G.F'nin, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlı G.F'nin Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 D.K.S’nin geldiğini ve zanlı G.F'den küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin görüldüğünü anlattı.

Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti.

Polis, zanlı 2 G.F'nin ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.