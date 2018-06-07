Alıcılar satıcıları ele verdi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Narkotik Şube ekipleri, önceki gün ihbar üzerine Girne’de faaliyet gösteren bir pansiyona operasyon düzenledi.

Ülkede turist statüsünde oldukları tespit edilen iki Rus’un kaldığı odada polis ekipleri, elbise dolabında gizlenmiş 3 ayrı paket halinde 3 gram Hintkeneviri ele geçirdi. Aynı odada devam eden aramada içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğu tespit edilen nargile şekline getirilmiş iki adet pet şişe bulundu.

Suçüstü yakalanan Rus uyruklu Iurii Dudarkov ve Dimitru Skvortsov’un polise verdiği gönüllü ifadede uyuşturucuyu kaldıkları pansiyonda çalışan zanlı Abel Basaula Mvula’dan satın aldıklarını itiraf etti. Mvula Girne’de saat 22.00 sıralarında tespit edilerek tutuklandı.

İtiraflar soruşturmayı derinleştirdi

Girne Polis Müdürlüğü Narkotik Şube’ye götürülen zanlı Abel Basaula Mvula polise verdiği gönüllü ifadede uyuşturucu maddeyi aynı gün Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana’dan satmak için aldığını itiraf etti.

Narkotik ekipleri zanlının itirafı üzerine aynı akşam Guerschom ve Ana’nın kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada polis 5 ayrı paket içinde 5 gram Hintkeneviri ele geçirdi.

Zanlılar polise verdikleri, ifadede uyuşturucu maddeyi Girne’de 1 Haziran tarihinde ismini bilmedikleri bir şahıstan 15 gram olarak satın aldıklarını bir kısmını sattıklarını itiraf ettiler.

Beş zanlı aleyhindeki soruşturma devam ederken, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Birbirlerini suçladılar

Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Girne’de faaliyet gösteren bir pansiyonda saat 16.40 ve 17.20 saatleri arasında başlayan operasyonun gece geç saatlerde tamamlandığını söyledi.

Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti.

15 gramı satan aranıyor

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Barış Duman, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın arandığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek tüm zanlıların soruşturmanın selameti açısından 2’şer gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.