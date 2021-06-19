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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar G.T.M, B.D.M ve P.C tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:34
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Alıcılar satıcıyı ele verdi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar G.T.M, B.D.M ve P.C tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlıların 18 Haziran tarihinde saat 14.30’da Şht. Hüseyin Topal Sokak Ortaköy-Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyonda şüpheli görülen zanlı G.T.M,’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar B.D.M ve P.C ’nin Küçük Kaymaklı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Çavuş, tutuklanan zanlı B.D.M’nin ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Gri renk elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı B.D.M’nin konu maddeyi 450 TL karşılığında zanlı P.C’den aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlılar G.T.M ve B.D.M’nin gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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