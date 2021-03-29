Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Alihan Pehlivan artık Gündem Kıbrıs’ta

Gazeteci-Televizyon program yapımcısı Alihan Pehlivan 1 Nisan’dan itibaren yazıları ve programları ile artık Gündem Kıbrıs okurları ile buluşacak.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:01
314 Okunma
Alihan Pehlivan artık Gündem Kıbrıs’ta

Ülkemizin en çok izlenen ve takip edilen gazetecileri arasında yer alan Sarayönü Gazetecisi lakaplı Alihan Pehlivan köşe yazıları, siyasi kulislerden son haberleri ile Gündem Kıbrıs okuyucuları ile buluşacak.

Ayrıca Gündem Kıbrıs web TV’de de program yapacak olan Pehlivan’ın yeni bir program formatı ile ekran başına geçeceği öğrenildi. Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız ünlü Gazeteci “ pandemi ile birlikte artık yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Görsel basın artık internete kaydı. Biz de kendimizi bu yenidünya düzenine göre ayarlamak zorundayız. Ülkemizin en çok etkileşim alan sitelerinin başında gelen Gündem Kıbrıs’ta olmak benim içinde büyük bir mutluluk ve heyecan vesilesi olacak. Ayrıca çok değişik bir formatta web TV’de de izleyicilerimiz ile yeniden bulaşacağız” dedi.

Pehlivan, “ takipçilerimizle yeniden buluşma fırsatını bana sağlayan iş insanlarımız Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Alihan Pehlivan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhalede şaibe iddiası!
İhalede şaibe iddiası!
Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den açıklama
Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den açıklama
Sağlık Bakanı
Sağlık Bakanı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim