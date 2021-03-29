Alihan Pehlivan artık Gündem Kıbrıs’ta

Ülkemizin en çok izlenen ve takip edilen gazetecileri arasında yer alan Sarayönü Gazetecisi lakaplı Alihan Pehlivan köşe yazıları, siyasi kulislerden son haberleri ile Gündem Kıbrıs okuyucuları ile buluşacak.

Ayrıca Gündem Kıbrıs web TV’de de program yapacak olan Pehlivan’ın yeni bir program formatı ile ekran başına geçeceği öğrenildi. Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız ünlü Gazeteci “ pandemi ile birlikte artık yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Görsel basın artık internete kaydı. Biz de kendimizi bu yenidünya düzenine göre ayarlamak zorundayız. Ülkemizin en çok etkileşim alan sitelerinin başında gelen Gündem Kıbrıs’ta olmak benim içinde büyük bir mutluluk ve heyecan vesilesi olacak. Ayrıca çok değişik bir formatta web TV’de de izleyicilerimiz ile yeniden bulaşacağız” dedi.

Pehlivan, “ takipçilerimizle yeniden buluşma fırsatını bana sağlayan iş insanlarımız Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.