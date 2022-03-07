Alihan Pehlivan Yazdı “RUMCU”MU OLALIM

Pehlivan, Antalya Diplomasi Forumu’na Faiz Sucuoğlu’nun kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak yer alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un resmi bir davet almadığını duyurdu.

Davetliler listesini de köşe yazısında yayınlayan Pehlivan, Tüm dünyanın Dış işleri Bakanları ve bürokratlarının katılacağını KKTC’den ise HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dışişleri eski bakanı UBP’li Tahsin Ertuğruloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetli olduğunu vurguladı.

Davetliler arasında UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy bulunmuyor.

Resmi davet listesine dayandırdığı köşe yazsında Pehlivan, bu krizin adıdır ifadelerini kullandı.