Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Flaş Haber
Tır anayolda alev aldı
Kapat

ALIN BİTSİN!

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:15
96 Okunma
ALIN BİTSİN!

Siz bizi terk ettiniz, sattınız arkadaş!..
Bu ülkede yeniden Türk Bayrağı dalgalanıyorsa bu Kıbrıslı Türklerin sayesindedir!..
1960 yılında yeniden Kıbrıs’a sizi biz soktuk!..
-İstiklal Marşınızı, İstiklal Marşımız olarak haykırdık...
-Andınızı, andımız olarak okuduk...
-Atanızı, sizden daha fazla atamız olarak kabul ettik...
-Atanızın getirdiği rejimi, sizden daha çok benimsedik ve içselleştirdik!..
-Dilinizi dilimiz, dininizi dinimiz, bayrağınızı bayrağımız yaptık!..
-Sizinle ağladık, sizinle sevindik!..
-Milli takımınızla coştuk, milli takımınızla üzüldük!..
-Her darbede kahrolduk, her depremde acınızı acımız yaptık!..
-Kaybettiğiniz her insan için gözyaşı döktük!..
-Özal’ın da, Ecevit’in de ölümüne üzüldük, katledilen Uğur Mumcu’nun arkasından ağladık...
Daha neyin ispatını arıyorsunuz arkadaş?
Kimin haddine bir Kıbrıslı Türk’e, “Türkiye düşmanı” demek?
Hangi terbiyesiz kalkıp da, “Türk bayrağından nefret eden Kıbrıslılar var” diyebilir?
Siz kimsiniz arkadaş?
Esas düşman arıyorsanız, Kıbrıs’a ve Kıbrıslıya karşı düşman olanlara bakınız!..
Bu toplumdan Türkiye düşmanı çıkmaz!..
Kendi ülkesinin onuru için Türkiye’yi yönetenlere muhalif olmak düşmanlık değil vatanseverliktir!..
Yukarıda saydım!..
Geriye bir canımız kaldı!..
Eğer bu diyet sona erecekse alın canımızı bitsin arkadaş!..
Ya da kesin o aptal sesinizi!..
Silin o ağzınızdan akan köpüklerinizi!..
Bizim sevgimiz kalbimizde, sadakatimiz ise laikliğimizde!..

Anahtar Kelimeler:
Ali Kişmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlere inancım tamdır!
Gençlere inancım tamdır!
Kamacıoğlu: "Hedefimiz erişilebilir, şeffaf, kapsayıcı, yenilikçi ve güçlü bir Sanayi Odası’dır”
Kamacıoğlu: "Hedefimiz erişilebilir, şeffaf, kapsayıcı, yenilikçi ve güçlü bir Sanayi Odası’dır”
Ahmet Direl hayata gözlerini yumdu
Ahmet Direl hayata gözlerini yumdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim