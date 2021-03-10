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ALİOĞLU: “NARENCİYE ÜRETİCİLERİNE CİDDİ DARBE VURULDU”

Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında değerlendirmelerde bulundu.

10 Mart 2021 Çarşamba 10:31
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ALİOĞLU: “NARENCİYE ÜRETİCİLERİNE CİDDİ DARBE VURULDU”

GÜNDEM KIBRIS

Narenciye konusunda yapılan değişiklikleri yorumlayan Alioğlu, “Pandemi sürecinde birçok yerde sıkıntılar ve aksaklıklar yaşandı. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasaları’nı tadil eden yasada, tarımsal amaçlarda kullanılan motorlu traktörlerin seyrüsefer harcı ödemesinden muaf olduğu açıkça belirtiliyor. Yıllardır, Tarım Dairesi’nden alınan belge ile bu ödemeden muaf oluyoruz. Geçen yıl Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzalandı. İmzalanan bu protokolle, tarım ile uğraşan ve traktörüne seyrüsefer çıkaracak olan kişiler Çiftçiler Birliği’ne üye olma zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile narenciye üreticileri haksız uygulama ile karşı karşıya kaldı ve ciddi maddi zarara uğradı. Çiftçiler Birliği’nin ilk üyelik için 380 TL üyelik ücreti alıyor, sonrasında da her yıl yenilenen üyelik için 50 TL alınıyor. Bırakalım bu işleri gidelim biz de. Devlet eliyle, narenciye üreticisine bir darbe daha vuruldu. Tedbir alınmazsa, yakında biz de Lefkoşa’ya eyleme geleceğiz” dedi.

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